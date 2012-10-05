«Магия кино» и андроиды-любовники: пятница в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в пятницу.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в пятницу в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 12°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

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В 13:30 в малом зале администрации города (ул. К. Маркса, 93) обсудят реализацию программы «Безопасные и качественные дороги — 2017» и ход дорожно-ремонтных работ в Красноярске. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В кинотеатре Мечта пройдет бесплатная лекция «Магия кино» (6+). На встрече участники познакомятся с историей зарубежного кинематографа и научатся понимать фильмы. Гостям расскажут о направлениях кинематографа разных периодов, фильмах, которые стали мировым достоянием, и картинах менее известных, но повлиявших на становление киноязыка. Также участники познакомятся с творчеством таких великих режиссеров, как Чарли Чаплин, Фриц Ланг, Луис Бунюэль, Ингмар Бергман, Микеланджело Антониони, Федерико Феллини и т.д. Начало в 15:50.

На Театральной площади пройдет большой бесплатный уличный концерт рэперов KRUV (0+). Зрителей ждет полуторачасовая программа из старых и новых треков. Начало в 19:30.

В 20:00 красноярцев приглашают на спектакль «Роботы тоже плачут» (18+). Тебе под 30, ты много работаешь, ты отчаянно одинока, и тебе очень хочется найти идеального мужчину, который понимал бы тебя с полуслова? И у него обязательно должно быть совершенное тело, отменное чувство юмора, умение слушать и заботиться? Тогда добро пожаловать в «Хуманитас инжиниринг» — компанию, которая создаёт андроидов-любовников по заданным вами параметрам. Место действия: Музейный центр «Площадь мира».