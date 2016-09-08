«Нашел место для парковки»: машина повисла на разделительном бордюре

Странная авария на проспекте Свободный осложнила дорожную обстановку в Красноярске. В пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю пояснили, что сейчас аварию оформляют и машину в ближайшее время уберут с проезжей части.

Фотографии автомобиля, повисшего на разделительном асфальтовом бордюре, появились в социальных сетях сегодня утром. Автор пояснил, что сделал снимок около 7:20. На этот момент водителя на месте не было. «Запарковался и ушёл на работу спокойно. Чё вы, никому же не мешает машина», — пошутили красноярцы.

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В пресс-службе ГИБДД пояснили, что сейчас дорожное происшествие оформляют инспекторы ДПС. Водитель до сих пор не вернулся, поэтому никакой информации о том, что именно произошло, у них нет. Машину погрузят на эвакуатор и отвезут на спецстоянку.

Стоит отметить, что дождь, ремонт на дорогах и небольшие аварии существенно осложнили дорожную обстановку в городе. Сервис «Яндекс.Пробки» около 9:30 показывал пробки 7 баллов, сейчас этот показатель снизился до 5. Проблемы наблюдаются на ул. Калинина и в районе кольца на ул. 2-я Брянская. Пробка на пр. Свободный начинается от ул. Новой Зари, а Маерчака стоит от ул. Калинина и до «Космоса».

На правом берегу авария осложнила движение по ул. Свердловская. Те автомобилисты, которые двигаются на выезд из города, встанут в пробку уже на остановке «Хлебозавод», ускориться у них получится лишь после остановки «Красфарма». В противоположном направлении затор не такой длинный — он начинается от четвертого моста через Енисей и завершается на «Красфарме». Кроме этого, медленное движение наблюдается на выезде на Коммунальный мост через ул. Семафорную и Ярыгинский проезд.