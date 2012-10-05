Выставка «Первозданная Россия» готовится к переезду в Назарово

Уникальная фотовыставка «Первозданная Россия» завершает свою работу в Бородино. Выставка — это часть одноименного федерального культурно-просветительского и экологического проекта, который реализуется с 2014 года под эгидой Совета Федерации РФ и Русского географического общества. За три года экспозиция объездила более 70 стран мира, ее гостями стали более 2 млн человек.

Доступными для жителей Красноярского края уникальные фотокартины, основная тематика которых — красоты дикой, нетронутой человеком российской природы, ее обитатели — животные и птицы, — стали благодаря Сибирской угольной энергетической компании. В Год экологии СУЭК организовала турне выставки по шахтерским городам страны, первым из которых стал Красноярск. В городе выставка начала работу в дни XIV экономического форума и экспонировалась в Гранд-холле «Сибирь» до середины июня, собрав за это время более 35 тысяч посетителей и сотни восторженных отзывов.

Следующей точкой «Первозданной России» на карте края стала его шахтерская столица — город Бородино. Здесь выставку посетили еще более 4 тысяч человек, среди которых «бойцы» трудовых отрядов, школьники, воспитанники детского дома, сотрудники и ветераны предприятий СУЭК, городских организаций и учреждений, учащиеся народного университета «Активное долголетие», гости Бородино, в том числе многочисленные творческие коллективы со всех уголков края, побывавшие в конце августа на праздновании Дня шахтера, Дня города и традиционного фестиваля исторического моделирования «Бородинское поле — связь времен».

«Каждая фотография „Первозданной России“ — это произведение искусства, — отметила начальник отдела культуры, спорта, молодежной политики и информационного обеспечения администрации Бородино Екатерина Сотникова. — Выставка посвящена Году экологии, и такая форма экологического просвещения, несомненно, попадет в точку! Мы редко задумываемся о том, что нас окружает. А фотохудожник заставляет остановиться, остановить это прекрасное мгновение, и чтобы оно вдохновило нас, раскрасило обыденную жизнь и заставило задуматься — правильно ли мы живем? Спасибо огромное организаторам выставки за такой урок и удовольствие!».

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Завтра фотовыставка «Первозданная Россия» в Бородино будет демонтирована, после чего отправится в Назарово — там ее откроют 15 сентября.

Сегодня, кроме Красноярского края, выставка по инициативе СУЭК работает и в других шахтерских регионах страны: Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской и Мурманской областях, республиках Хакасия и Бурятия.