После прохладных выходных в Красноярск ненадолго вернется тепло

В предстоящие выходные в краевом центре обещают небольшой дождь и прохладную погоду.

По данным портала Gismeteo.ru, первый день выходных в Красноярске будет дождливым и холодным. Утром уличные термометры покажут около +3 .. +5 °С. Днем солнце ненадолго выглянет из-за туч, но прогреет воздух незначительно — всего до +7 .. +9 °С. Дождь, по прогнозам синоптиков, будет слабым, но литься может почти весь день. В светлое время суток западный ветер ожидается достаточно сильным — его порывы могут достигать 10 м/сек.

Материалы по теме Мокрый сентябрь Прогноз погоды в Красноярске на месяц

К вечеру субботы ветер поменяется — сначала на на юго-западный, а затем на достаточно сильный восточный. Тучи разогнать он не сможет, но осадков в этот день синоптики уже не обещают. На смену ночному осеннему холоду, когда столбики термометров замрут на отметке +3 °С, придет относительное тепло. К полудню воздух прогреется до +8 .. +12 °С.

Предстоящая рабочая неделя начнется с двух почти жарких дней — в понедельник и вторник термометры будут показывать до +19 °С. Но уже со среды начнет холодать и к концу недели температура упадет до +6 °С днем. В город вернутся и дожди. В некоторые дни их интенсивность будет небольшой, но в среду, пятницу и субботу может выпасть до 10-20 мм осадков.