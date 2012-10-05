Оранжевую малину и смородину размером с черешню привезут на ярмарку «Осень на даче»

С 13 по 16 сентября на ярмарке «Осень на даче» в МВДЦ «Сибирь» будут представлены абсолютно новые сорта плодовых, ягодных и декоративных растений, благополучно переносящих посадку «под зиму» в сибирских условиях.

Дачникам предложат новинку — малину «Оранжевое чудо» (в продаже саженцы будут представлены вместе с ягодой). Это перспективный ремонтантный сорт с крупными ярко-желтыми ягодами и тонким абрикосовым ароматом. Он относится к категории элитных сортов, устойчив к холодам и болезням. Еще одним «хитом» выставки станет крупноплодная малина «Патриция». Это высокоурожайный сорт с очень крупными, сладкими и душистыми ягодами весом до 14 грамм. По форме плоды такой малины напоминают садовую клубнику, имеют насыщенный характерный аромат и десертный вкус.

Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести черную смородину сорта «Астаховская»: длина кисти такой смородины составляет 20 см, а каждая ягода размером с крупную черешню. Предложат на выставке и другие крупноплодные сорта смородины: «Татьянин день», «Селеченская», «Ленинградский великан». Помимо впечатляющего размера ягод, эти сорта отличаются зимостойкостью, устойчивостью к засухам и скороспелостью.

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Также на ярмарке представят один из вкуснейших сортов облепихи — «Эссель», который обладает сладким вкусом с оттенком ананаса; лучшие переопыляющиеся сорта жимолости — «Дочь великана», «Синичка», «Шахиня»; зимостойкая высокоурожайная вишня «Брусницына».

В продаже будет и большой ассортимент яблонь — крупноплодных, поликультурок раннего, среднего и позднего срока созревания, а также новые сорта груши, слива зимостойкая уссурийская, айва японская, крыжовник, абрикос, черешня, ежевика, ирга.

Все эти новинки красноярские дачники и садоводы смогут приобрести на ярмарке «Осень на даче», которая пройдет с 13 по 16 сентября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).