Красноярцам подскажут, как сэкономить при строительстве загородного дома

Компания «Основа», которая уже 10 лет производит в Красноярске деревянные домокомплекты для самостоятельного строительства, модернизировала производство. В этом году завод вышел на проектную мощность 250 домов в год.

Домокомплекты бывают двух типов. Первый — классический каркасный. По словам специалистов «Основы», он наиболее популярен у заказчиков. Второй — домокомплект из Good панелей.

Домокомплекты востребованы у красноярцев, которые хотят построить загородный дом или баню, из-за невысокой цены. Стоимость домокомплекта составляет примерно 15% от цены, которую бы пришлось заплатить за строительство дома с нуля.

«На первоначальном этапе мы обязательно делаем проект именно для вашего региона строительства. Дело в том, что нормативные нагрузки ветровых потоков, веса снега сильно отличаются по стране. Также нам важно, какие фасадные, кровельные и отделочные материалы вы будете использовать», — рассказали в «Основе».

Далее начинается подготовка пиломатериала. Она происходит на заготовительных базах в Красноярском крае. Компания использует только сибирскую (ангарскую) сосну. По специальному заказу можно сделать домокомплект из сибирской лиственницы.

Затем пиломатериал сушится в немецких сушильных камерах, а острожка производится на европейских станках. Для долговечности древесина проходит огне- и биообработку — напиленные элементы дома замачиваются в специальных ваннах в составе «Вупротек 3».

Распиловка и сборка стеновых панелей происходит на сборочных столах. Сборка осуществляется на ершенные гвозди. Стропильные фермы собираются с помощью специального пресса и металических зубчатых пластин Mitek.

«Стройте из готовых домокомплектов, как делают это в развитых странах мира. Экономьте свой бюджет, при этом повышая качество!», — заключили в «Основе».

Посмотреть, как выглядит домокомплект, можно в шоу-руме по адресу: пр. Мира, 19, корпус 1, 3 этаж. Дополнительная информация на сайтах karkas24.ru и good124.ru, а также по телефону +7(391)2311-833.

Компания «Основа» — ИП Солдатов Алексей Михайлович, ОГРНИП: 311246823000111