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«Мне предложили признать вину»: автоледи рассказала подробности аварии на Марковского
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«Мне предложили признать вину»: автоледи рассказала подробности аварии на Марковского

8 сентября 12:42
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Водитель разбитого в ДТП на улице Марковского УАЗа попросила помощи свидетелей. Женщина уверяет, что ее хотят сделать виновной в происшествии.

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Авария произошла в Красноярске рано утром 6 сентября на перекрестке ул. Марковского и Вейнбаума. Автомобиль УАЗ двигался в сторону Коммунального моста в тот момент, когда два автобуса и три легковых машины выехали с ул. Марковского. УАЗ столкнулся с автомобилем Toyota и чуть не перевернулся. На записи видно, что УАЗ выехал на перекресток на разрешающий сигнал — светофор переключился на красный лишь после столкновения.

ДТП на ул. Марковского - Вейнбаума

Видео: 24oko.ru / cam.krk.ru / youtube.com/channel/UCUjqNKpTOyodNbveMy4G1Vw

Накануне водитель отечественного автомобиля попросила помощи очевидцев. По словам женщины, на нее пытаются возложить вину за аварию. Машину она водит с 1988 года, то есть уже почти 30 лет. За это время, утверждает водитель, она всегда соблюдала правила и никаких штрафов не получала. После выезда на перекресток женщина заметила иномарку и добавила скорость, чтобы уйти от столкновения. Но избежать этого не удалось, так как Toyota тоже ускорилась.

Просьба о помощи от водителя УАЗа
Фото: vk.com/kraschp
Сообщение о проверке в группе ГИБДД
Фото: vk.com/gibdd24

На помощь виновнику происшествия приехал его знакомый, как предположила женщина, представитель администрации. После приезда полиции они переговорили с инспектором и водителю УАЗа предложили взять на себя вину в происшествии.

«Он мне говорит, тут и так ясно, что виноваты вы, то есть я. И не мешайте мне. Он вокруг Toyota мерил все скрупулезно, а у меня отмерил один раз, только от машины до бордюра. Он даже не мерил до светофора расстояние», — отметила автоледи.

Кроме этого женщина посчитала, что схему ДТП составили неправильно. Разбирать происшествие будут 20 сентября в 10:00. Красноярка попросила помощи у свидетелей аварии: «Прошу тех, кто видел ДТП своими глазами приехать на разбор, на ул. Калинина, 84».

Стоит отметить, что в официальной группе ГИБДД в социальных сетях накануне появилось сообщение о проверке. Однако, по данным полиции, с УАЗом столкнулся автобус, а не Toyota. За выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора наказать пообещали всех нарушителей.

В департаменте транспорта Красноярска рассказали, что водителей маршрутных автобусов № 6 и № 64, которые нарушили правила дорожного движения уже наказали. По решению работодателей, оба мужчины получили выговор и лишатся премии. Раньше на нарушении правил дорожного движения они не попадались.

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