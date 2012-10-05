«Мне предложили признать вину»: автоледи рассказала подробности аварии на Марковского

Водитель разбитого в ДТП на улице Марковского УАЗа попросила помощи свидетелей. Женщина уверяет, что ее хотят сделать виновной в происшествии.

Авария произошла в Красноярске рано утром 6 сентября на перекрестке ул. Марковского и Вейнбаума. Автомобиль УАЗ двигался в сторону Коммунального моста в тот момент, когда два автобуса и три легковых машины выехали с ул. Марковского. УАЗ столкнулся с автомобилем Toyota и чуть не перевернулся. На записи видно, что УАЗ выехал на перекресток на разрешающий сигнал — светофор переключился на красный лишь после столкновения.

Накануне водитель отечественного автомобиля попросила помощи очевидцев. По словам женщины, на нее пытаются возложить вину за аварию. Машину она водит с 1988 года, то есть уже почти 30 лет. За это время, утверждает водитель, она всегда соблюдала правила и никаких штрафов не получала. После выезда на перекресток женщина заметила иномарку и добавила скорость, чтобы уйти от столкновения. Но избежать этого не удалось, так как Toyota тоже ускорилась.

На помощь виновнику происшествия приехал его знакомый, как предположила женщина, представитель администрации. После приезда полиции они переговорили с инспектором и водителю УАЗа предложили взять на себя вину в происшествии.

«Он мне говорит, тут и так ясно, что виноваты вы, то есть я. И не мешайте мне. Он вокруг Toyota мерил все скрупулезно, а у меня отмерил один раз, только от машины до бордюра. Он даже не мерил до светофора расстояние», — отметила автоледи.

Кроме этого женщина посчитала, что схему ДТП составили неправильно. Разбирать происшествие будут 20 сентября в 10:00. Красноярка попросила помощи у свидетелей аварии: «Прошу тех, кто видел ДТП своими глазами приехать на разбор, на ул. Калинина, 84».

Стоит отметить, что в официальной группе ГИБДД в социальных сетях накануне появилось сообщение о проверке. Однако, по данным полиции, с УАЗом столкнулся автобус, а не Toyota. За выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора наказать пообещали всех нарушителей.

В департаменте транспорта Красноярска рассказали, что водителей маршрутных автобусов № 6 и № 64, которые нарушили правила дорожного движения уже наказали. По решению работодателей, оба мужчины получили выговор и лишатся премии. Раньше на нарушении правил дорожного движения они не попадались.