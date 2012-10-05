«Мне проще её убить»: в Мотыгинском районе должник задушил соседку-пенсионерку

В Мотыгинском районе в горящем доме обнаружили тело убитой пожилой женщины. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Пожар в пос. Первомайск Мотыгинского района произошел, по данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю, около трех часов утра 6 сентября. За 20 минут пожарные потушили огонь и вызвали на место полицию, так как нашли в доме тело местной жительницы.

В пресс-службе краевого управления МВД России рассказали, что злоумышленника поймали за два часа — им оказался 24-летний житель этого же поселка. 80-летнюю соседку он убил во время неудавшейся кражи, так как женщина попыталась позвать на помощь. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом.

В ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю пояснили, что мужчина не первый раз проник в квартиру пенсионерки. Его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу у нее крупной суммы. Тогда большую часть денег у него изъяли, но 45 тыс. рублей он успел потратить. Суд приговорил его к условному заключению и обязал вернуть деньги соседке.

«Задержанный неоднократно говорил знакомым, что ему проще убить бабушку, чем выплачивать деньги», — отметили в следственном управлении.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что сначала злоумышленник задушил пенсионерку. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчину задержали, расследование дела продолжается.