Гидроэнергетики Богучанской ГЭС подписали декларацию энергоэффективности

Сотрудники ПАО «Богучанская ГЭС» включились в акцию по пропаганде энергосбережения и подписали «Декларацию о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России».

Богучанская ГЭС также приняла участие в других массовых акциях, проходящих в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Забота о сохранении энергии и повышении энергоэффективности на производстве и в быту — повседневная задача энергетиков.

«Богучанская ГЭС была достроена и введена в эксплуатацию пять лет назад, когда повышение энергоэффективности и сохранение энергоресурсов уже было возведено в ранг государственной задачи. Станция потребляет на собственные нужды лишь малые доли процента от того, что производит, однако в условиях маловодья каждый сотрудник знает, как важно сохранить и передать потребителю каждый произведенный киловатт — без потерь и неуместных расходов. Подписание личных деклараций — дополнительный повод оглянуться вокруг и оценить энергетическую эффективность нашего быта: не подтекает ли где-то кран, не теряем ли мы тепло через окна, не забывают ли дети выключить свет, выходя из комнаты. Мелочи имеют свойство накапливаться и превращаться в большие потери», — отметил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

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Фестиваль #ВместеЯрче проводится ежегодно при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Министерства культуры России, фонда «Росконгресс» и приносит результаты: за последние четыре года регионы, предприятия и население снизили энергоемкость экономики России на 11,5 %.

Фестиваль 2017 года прошел 6 и 7 сентября в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. С 1 августа по 22 декабря на сайте фестиваля проходит акция по подписанию «Декларации о бережном отношении к энергоресурсам и личном вкладе в развитие экономики России». Каждый житель страны может присоединиться и пригласить принять участие в акции своих друзей.