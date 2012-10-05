Дайджест Newslab.ru за 8 сентября: Автоледи и пять машин на «красный»

Что-то очень странное происходит с жертвой резонансного ДТП в центре Красноярска, в котором сразу 5 машин поехали на красный. «Мне предложили признать вину»: автоледи жалуется на гаишника, который, по ее мнению, преследовал чьи-то интересы при составлении схемы аварии. Мы разобрались, что случилось.

«Танзания меня победила»: как Стас учил африканцев русскому языку Newslab.ru продолжает искать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации СФУ Станислав Белецкий уже несколько лет живёт в Африке — учит студентов в Танзании русскому языку, и в то же время сам изучает редкие местные наречия. Он рассказал, почему жизнь там течёт очень медленно и напоминает сюрреалистические зарисовки Дали, Пикассо и прочих гениев абсурда.

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