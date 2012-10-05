Подрядчик ремонта на проспекте Мира отстает от графика почти на месяц

Подрядчик ремонта на проспекте Мира отстает от графика работ почти на месяц. Как рассказали в мэрии, подрядчик не успевает провести работы по благоустройству проспекта.

Начальник отдела управления улично-дорожной сетью департамента городского хозяйства Никита Дресвянкин пояснил, что сложности связаны с обустройством асфальто-бетонного покрытия на проспекте:

«Наша первоочередная задача — закончить укладывать асфальт, — добавил Никита Дресвянкин, — а с брусчаткой на тротуарах можно поработать во второй декаде октября».

В мэрии добавили, что каждый день выставляют подрядчику претензии и накладывают штрафы за отставание от графика.

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Добавим, согласно контракту движение на проспекте должны возобновить 30 сентября, а все работы, включая благоустройство проспекта, должны завершить к 31 октября.

Ранее подрядчик заявлял, что отставание от графика работ на проспекте составляет всего 10 дней и обещал «нагнать сроки».