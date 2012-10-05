Центр обслуживания СГК в августе принял 12 тысяч красноярцев

В августе 2017 года в Центр обслуживания клиентов Сибирской генерирующей компании (ЦОК) в Красноярске обратилось более 12 тысяч человек (в августе 2016-го посетителей было 3,5 тысячи). Операторы call-центра энергохолдинга в прошлом месяце приняли более 8 тысяч звонков, год назад эта цифра составляла 4 тысячи.

За год существования Центр обслуживания клиентов СГК в Красноярске принял около 65 тысяч посетителей, а call-центр — около 110 тысяч звонков. Подразделения, напрямую работающие с потребителями, претерпели ряд усовершенствований, нацеленных на повышение комфорта горожан и экономию их времени.

В ЦОК выделены отдельные окна для тех, кто приходит только за документами по закрытию расчетного периода и не нуждается в дополнительном консультировании. Появилось окно экспресс-обслуживания для выдачи уже подготовленных договоров, технической документации и прочее. Одно из удобств — выдача расчётных документов по штрих-коду. Для тех, кому нужно одновременно получить пакеты документов по нескольким лицевым счетам, организована предварительная запись.

Call-центр СГК в Красноярске за 12 месяцев расширил зону обслуживания, присоединив к ней потребителей тепловой энергии городов Канск, Назарово, Абакан, Минусинск. 3-5 числа каждого месяца на е-mail потребителей рассылается информация по тепловой энергии, холодному водоснабжению, водоотведению, нежилым помещениям, чтобы они могли ознакомится с ней заранее. Для передачи показаний индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды работает автоматический круглосуточный сервис, он позволяет передать данные счётчиков с 20 по 25 число ежемесячно без ожидания соединения с оператором.

«Вопросов, по которым потребители обращаются за консультацией, стало намного больше, — рассказала Лариса Гольдман, начальник управления по проектам развития Красноярского филиала Сибирской теплосбытовой компании (СТК, входит в структуру СГК и организует работу сервисов обслуживания холдинга). — Сегодня, в частности, к нам активно обращаются те, кого интересует порядок начисления за содержание и текущий ремонт нежилых помещений в домах, обслуживаемых ГУК „Жилфонд“. Мы анализируем все запросы и пожелания для того, чтобы их учесть и продолжать совершенствовать работу ЦОК и call-центра дальше».

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Центр обслуживания клиентов в Красноярске консультирует потребителей СГК по адресу: ул. Республики, 37 в режиме «единого окна». Для удобства посетителей изменён график работы ЦОК и сall-центра. Теперь обратиться к специалистам за очной консультацией можно с понедельника по субботу с 9.00 до 17.00 (без перерыва на обед). Операторы call-центра отвечают на вопросы с 8.00 до 20.00 ежедневно кроме воскресенья по телефону: (391) 2-579-555.