В Красноярске задержали брызнувшего газом школьнице в лицо мужчину

Укравшего дешевый телефон у школьницы мужчину задержали. Как пояснили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, злоумышленника нашли благодаря камерам наблюдения и автомобилю его сожительницы.

6 сентября на ул. Ладо Кецховели неизвестный мужчина подошел к 15-летней девочке и попросил у нее телефон, якобы, для того, чтобы позвонить. Школьница отказала и тогда злоумышленник брызнул ей из газового баллона в лицо и отобрал сотовый. После этого мужчина скрылся.

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Как пояснили в следственном управлении, полицейские внимательно просмотрели камеры наблюдения рядом с место происшествия и обнаружили, что мужчина сел в автомобиль. Следователи выяснили, что машина принадлежит женщине, но пользуется им ее сожитель.

Девочка опознала в задержанном 38-летнем мужчине своего обидчика. При обыске у него нашли ее сотовый телефон, стоимость которого, по оценке матери, составляла всего 6 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Им предстоит установить все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.