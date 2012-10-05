Бухгалтер попался на мошенничестве с покупкой складов

В Красноярске будут судить главного бухгалтера коммерческой фирмы, который хотел получить деньги за отказ от участия в муниципальном аукционе. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

По версии следствия, осенью 2016 года департамент муниципального имущества и земельных отношений Красноярска выставил на продажу нежилые помещения на улице Калинина — два двухэтажных склада. Для участия в аукционе зарегистрировались три фирмы. Все заявки комиссия допустила, но через некоторое время директор ООО «Инвестстрой» решил, что склады ему не нужны, и дал указание главному бухгалтеру отозвать заявку.

Мужчина захотел заработать на этом. Он обратился к одному из участников аукциона и заявил, что директор дал ему доверенность, наделив правом принимать самостоятельное решение об участии в аукционе. За вознаграждение в полмиллиона мужчина пообещал отозвать заявку. На самом деле фиктивную доверенность он изготовил сам.

Предприниматель заявил о предложении в правоохранительные органы и встретился с бухгалтером 5 сентября прошлого года в здании департамента. Мужчину задержали при передаче ему части обещанной суммы — 300 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере). В настоящее время расследование уже завершили, дело передали в суд.