Обед для журавля, кубок FIFA и экскурсия к вулкану: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем в субботу составит 10°C, а в воскресенье — 13°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Суббота, 9 сентября:

В 9:00 начнется благотворительный фестиваль «Вместе» в поддержку детей-сирот (0+). В программе фестиваля: акция по сбору крови «Шанс спасти жизнь», зарядка со «звездой», йога для детей, рисование на воде, роспись имбирных пряников, интуитивное рисование для взрослых, интерактивный спектакль для самых маленьких, розыгрыши призов и многое другое. Место действия: Остров Татышев.

В Парке флоры и фауны «Роев ручей» пройдет «День журавля», приуроченный к всемирному дню защиты журавлей (0+). Виновников праздника ожидает вкусный обед. Кстати, готовить блюда для питомцев смогут сами посетители парка, если, конечно, решатся попробовать себя в роли такого кулинара (фирменным блюдом будут суши с живыми личинками жуков!). Также любой желающий сможет бросить вызов и сразиться в танцевальном баттле с журавлем. А самых смелых посетителей приглашают поучаствовать в аттракционе «Тараканьи бега». Начало праздника в 9:00.

На набережной Енисея возле Центрального парка пройдет Открытое первенство Красноярска по судомодельному спорту (0+). Начало в 12:00.

«Центр путешественников» приглашает красноярцев принять участие в городском квесте «Здесь жил, здесь был...» (6+). Знаете ли вы, какие известные люди жили и работали в Красноярске? И какой вклад они внесли в развитие нашей малой родины? Это и многое другое вы узнаете во время квеста, который будет интересен и детям, и взрослым. Команды формируются на месте старта. Регистрация участников по телефону: 271-08-08. Начало в 16:00.



В 16:00 начнется эксперимент-шоу «Лед и пламя» (6+). Программа включает эксперименты на основе жидкого азота: фонтан до потолка, необычная игра в «картошку», мини-взрыв водорода и им подобные. Место действия: Ньютон Парк.

Воскресенье, 10 сентября:

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В 10:00 красноярцев приглашают на автобусно-пешеходную экскурсию на Чёрную сопку «Спящий вулкан» (12+). Подобная экскурсия — хороший вариант для тех, кто хотел побывать на вершине вулкана, но не любит долго ходить. Участников доставят до места начала пешеходного маршрута и обратно на автобусе. Сбор группы на Предмостной площади (фонтан «Похищение Европы»). Регистрация участников по телефону: 271-08-08.

В 12:00 на Театральной площади состоится торжественная церемония приветствия Кубка чемпионата мира по футболу FIFA (0+). Все желающие смогут сделать фотографии в специальном шатре с легендарным трофеем и талисманами чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и Зимней универсиады-2019 — Забивакой и U-Лайкой. Гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа. Сделать памятные фото можно будет до 22:00.

В 15:00 в Органном зале расскажут «Сказку о Единороге» (6+). Новый проект филармонии предложит маленьким слушателям и их родителям услышать увлекательную сказку, иллюстрацией к которой станут классические произведения, исполненные на органе.

На сцене Филармонии пройдет первый концерт фестиваля «Азия-Сибирь-Европа» (6+). Концерт рекомендован любителям оркестровой классики и этнической музыки, а также всем, кто интересуется культурой Европы, Китая и экзотическими инструментами. Начало в 19:00.