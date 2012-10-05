Кровавый «Трубадур» и «Свадьба Фигаро»: Красноярский оперный театр открывает новый сезон

12 сентября в Красноярском театре оперы и балета открывается юбилейный 40-й творческий сезон.

Как рассказали в пресс-службе театра, его откроет большой гала-концерт, в который войдут фрагменты произведений русской оперной классики из постоянного репертуара. Балетные номера, оперные арии и дуэты будут продолжать друг друга или переплетаться совершенно неожиданным образом.

В этом сезоне сцену вернутся яркие одноактные балеты: «Антигона» Марка Перкарского — эмоциональный спектакль с ритуально звучащими барабанами. «Электра» создана по либретто Юрия Григоровича, в основе — древнегреческие трагедии Софокла и Эврипида на музыку одноименной оперы Рихарда Штрауса. Это древняя история о страшных разрушениях, которые несут в себе слепая бескомпромиссная ненависть и жажда власти. Хореограф-постановщик балетов — заслуженный артист России Сергей Бобров.

В рамках Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном» состоятся премьеры опер «Евгений Онегин» Петра Чайковского и «Рафаэль» Антона Аренского. Кроме того, во второй половине сезона планируется премьера оперы Моцарта «Свадьба Фигаро».

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Не обойдется и без новых спектаклей. В ноябре публику ждет премьера — самая противоречивая опера Дж. Верди «Трубадур». Это романтическая драма с запутанной интригой и кровавой развязкой, поединками, местью, ядом и фатальными тайнами. Режиссер-постановщик — Мария Тихонова, знакомая красноярскому зрителю по опере «Медея» и мистическому шоу «Русалка».

В октябре хор театра приглашает всех на свой бенефис, в программе прозвучат оригинальные обработки народных песен, джазовые зарисовки и хоровые миниатюры разных композиторов. А в ноябре состоится бенефис оркестра.

Билеты на постановки театра оперы и балета уже в продаже. Справки и бронирование по тел. (391) 227-86-97.