В Минусинске зафиксировали случаи организованных подвозов избирателей на участки (видео)

Сотрудники полиции задержали жительницу Минусинска, которая организованно подвозила людей к избирательному участку. Об этом Newslab.ru сообщили наблюдатели от партии ЛДПР, при содействии которых и произошло задержание.

Как рассказывают активисты, некоторое время назад они обратили внимание на автомобиль, за рулем которого сидела девушка. Она несколько раз подъезжала к избирательному участку, привозя разных людей.

Когда ее задержали, она заявила, что живет в одном из домов рядом с избирательным участком. Присутствие же в машине еще одного человека, она объяснила тем, что это ее сосед, которого она подвозила. При этом сама девушка живет на ул. Подгорная, а молодого человека везла с ул. Садовой.

«Я просто раньше там жила», – заявила она в ответ на недоумение, выраженное по поводу сказанного ею.

Несмотря на эти объяснения, девушка все-таки попала в поле зрения полиции, которая теперь и должна выяснить все обстоятельства происшествия.

Это далеко не единственный случай подвоза избирателей к участкам для голосования. По данным журналистов минусинской телекомпании «ТОН» подобные нарушения фиксировались в различных частях города. В их распоряжение попало видео с целым автобусом людей, которых привезли на избирательный участок.

Нарушения избирательного законодательства начали фиксировать в Минусинске практически с момента начала работы участков. Так, на одном из них, мужчина попытался вынести чистые бюллетени для голосования, что является признаком использования, так называемой, «карусели».