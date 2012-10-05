В Богучанском районе края стартовали мероприятия по профилактике ВИЧ

С 12 сентября краевой центр СПИД совместно с общественной организацией «Красштаб Здоровья» проведет ряд мероприятий, направленных на профилактику ВИЧ и СПИД, в Богучанском районе Красноярского края.

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Напомним, с 4 по 8 сентября в Кодинске и Кежемском районе в мероприятиях приняли участие 13 организаций и предприятий, в том числе Богучанская ГЭС. Всего за 2 месяца специалисты совместно с общественниками проработают 7 территорий региона.

С 12 сентября мероприятия начнутся в Богучанском районе. Запланирован ряд круглых столов для представителей социальной сферы, предпринимателей и общественных организаций. Работающее население посетит семинары на предприятиях и организациях. Кроме того, 13 сентября на автовокзале и 14 сентября (в торговом центре) жители района смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

В рамках мероприятий будет работать школа волонтеров, тематические информационные плакаты разместят в общественном транспорте и на остановках. На предприятиях будут транслировать тематические видеоролики и аудиопередачи.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно узнать на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.