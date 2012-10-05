В Красноярске клиенты компании «Русбизнесавто» сразились на погрузчиках

В красноярском дилерском центре компания «Русбизнесавто» собрала партнеров и клиентов на конкурсе Top driver SDLG. В отличие от стандартных клиентских дней, гости мероприятия смогли ознакомиться с техникой SDLG, как на информационной конференции и в зоне экспозиции, так и увидеть ее в действии.

На площадке были представлены модели высокотехнологичных современных погрузчиков, среди которых: LG933, LG946, L953F, L968F, LG978, а также грейдер G9165, каток RS8140, экскаватор-погрузчик B877. Соревнования проходили на фронтальных погрузчиках LG933, оснащенных бревно-захватом. По словам участников состязаний, техника SDLG дает реальную возможность улучшить показатели скорости, качества и объема выполняемых работ.

Лучшие операторы фронтальных погрузчиков по итогам конкурсов получили ценные призы, а победитель вместе с представителем своей компании отправится в VIP-тур в Китай.

«Инновационное высокотехнологичное оборудование, современная система управления и строгая проверка качества продукции позволяют SDLG соответствовать интернациональному стандарту ISO 9001. Благодаря проверенному качеству продукции оно завоевало признание не только в Китае, но и на международном рынке. Сегодня компания выпускает функциональные и современные катки, экскаваторы, фронтальные колесные погрузчики, грейдеры, навесное оборудование», — пояснили в пресс-службе «Русбизнесавто».

На конференции все желающие могли задать вопросы руководителям подразделений «Русбизнесавто» в Красноярске и Москве, а также региональному менеджеру по России Джанг Лэй.

«Top driver для нас — это мероприятие, которое позволяет операторам фронтальных погрузчиков и представителям их компаний собраться в одном месте, пообщаться, поближе познакомиться с техникой SDLG, ну и, конечно, проявить свои профессиональные навыки, — рассказал Джанг Лэй. — На подобных мероприятиях мы преследуем цель не только дать операторам возможность показать свое мастерство, но и почерпнуть для себя какие-то новые знания об управлении техникой, наблюдая за другими участниками соревнований. Все это, а также атмосфера здоровой конкуренции, позволяет нам еще раз показать всем, что SDLG — бренд № 1 на российском рынке».

«Русбизнесавто» — ведущий оператор на рынке продаж грузовой автотехники, автобусов и спецтехники, обладатель сети современных станций технического обслуживания и ремонта грузовой автотехники, а также один из лидеров по организации снабжения предприятий запасными частями к грузовым автомобилям и спецтехники.

Фото предоставлены компанией «Русавтобизнес»