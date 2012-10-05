Главный фонтан Красноярска перед закрытием покажет горожанам лазерное шоу

Красноярский фонтан на Театральной площади в рамках закрытия летнего сезона подарит горожанам пять вечерних программ с лазерным шоу, сообщили в пресс-службе «КрасКома».

С 13 по 17 сентября цветомузыкальный фонтан будет работать в динамическом режиме с 20.30 до 21.00 ежедневно.

«В городе уже сложилась добрая традиция — тожественно открывать фонтанный сезон в майские праздники, когда на Театральную площадь приходят красноярцы всех поколений, — рассказывает генеральный директор компании „КрасКом“ Олег Гончеров. — В этом году принято решения перед зимней консервацией подарить жителям города пять вечерних программ с мультимедийным лазерным шоу „Цветомузыкальная феерия“. Дорогие красноярцы, приходите сами и приводите детей, ведь многие из них летом уезжали из города и не видели, как поет и танцует самый красивый фонтан Красноярска. Когда-нибудь они вспомнят разноцветные водные брызги музыкального фонтана, как самое яркое впечатление детства, ради таких моментов, в том числе, и работает наш коллектив».

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Светомузыкальный фонтан на Театральной площади построен в 2000 году. Впоследствии его трижды обновляли в 2001, 2006 и 2010 годах. По масштабу, разнообразию форм насадок и динамике водной картины автор проекта фонтанного комплекса и верхней террасы Театральной площади, народный архитектор России Арэг Демирханов сравнивает работу этого фонтана с грандиозным цветомузыкальным представлением, где главным действующим «актером» выступает вода.