Сотрудники Богучанской ГЭС приняли участие в экомарафоне «360 минут»

9 и 10 сентября команда волонтеров ПАО «Богучанская ГЭС» приняла участие во Всероссийском экологическом марафоне «360 минут на Байкале». Во время акции команды, составленные из волонтеров 22 крупнейших российских компаний (в том числе МТС, РУСАЛ, «Нестле Россия», Красноярская ГЭС и других), собрали на берегах Малого моря более 20 кубометров мусора, который был отправлен на утилизацию.

Волонтеры очистили песчаный пляж протяженностью около 300 метров и ближайшие склоны на расстояние до 500 метров от воды. Участники акции своими глазами увидели пляж, покрытый плотным слоем водорослей, которые разрастаются из-за сброса в Байкал неочищенных бытовых стоков.

Команда Богучанской ГЭС была сформирована по итогам участия в экологическом марафоне «Год добрых дел», который проходил с 1 марта по 31 августа. «Год добрых дел» продолжил и развил традиции проведенного в 2016 году марафона «Пять добрых дел». Команда самостоятельно организовала и провела конкурс детского рисунка на тему охраны природы, сбор и отправку на утилизацию нескольких десятков килограммов отработанных батареек, уборку территории пригородного леса в Кодинске и акцию по раздаче эко-сумок в обмен на пластиковые пакеты.

Экологи-добровольцы второй год подряд принимали активное участие во всероссийской акции «оБЕРЕГАй». Все полезные дела внесены в общий календарь добрых дел Богучанской ГЭС, а в качестве награды за активную гражданскую позицию волонтеры стали участниками ключевой акции главного всероссийского волонтёрского экологического марафона «360 минут», которая прошла на Байкале.

«Побывать на Байкале и принять участие в такой акции — это интересные впечатления и важный жизненный опыт. Я очень рад, что мы смогли здесь побывать, очистить берег и познакомиться с опытом волонтеров других компаний», — сказал инженер Сергей Туршатов.

«По моим впечатлениям, люди, которые отдыхали в этой бухте, все-таки старались убрать за собой. На деревьях мы видели старые плакаты с призывами убирать за собой, оставленные много лет назад, но, конечно, далеко не все такие сознательные — одних пластиковых бутылок на берегу и из воды мы собрали четыре мешка. Видно было, что на Байкале есть серьезные нерешенные проблемы, справиться с которыми самим отдыхающим не по силам, требуется участие и крупных компаний, и местных властей», — поделилась впечатлениями инженер Снежана Тимиряева.

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По предварительной информации организаторов, 9 сентября на Байкале организована уборка 86 км берега в 186 точках. Волонтеры собрали более 3 700 кубометров мусора, в том числе несколько десятков кубометров стекла и пластика — раздельно, для последующей переработки. Кроме этого, было высажено 52 дерева.

Накануне акции на Байкале все команды волонтеров приняли участие в торжественном слете в Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П. Охлопкова. Здесь будущие участники акции познакомились друг с другом и прослушали концерт «Июль-Ансамбля» (МХАТ).

10 сентября волонтеры стали участниками заседания Комитета по экологии и охране окружающей среды на тему «Корпоративное эковолонтерство и экопросвещение в России: практики масштабирования и реализации партнерских инициатив». Волонтеры обсудили эффективные практики сотрудничества государства и бизнеса в области природоохранной деятельности, возможности компаний по системной поддержке экологических проектов. Встреча завершилась свободной дискуссией и обменом мнениями по вопросам развития корпоративного волонтерства в России.