«Медведь-Восток» сделал первоклассное предложение на автомобили Škoda Rapid

В сентябре у официального дилера Škoda «Медведь-Восток» будут действовать особые условия на покупку автомобиля Škoda Rapid. До конца месяца его можно приобрести с экономией до 123 тыс. рублей*. Также действует скидка 10%** от стоимости покупки на первоначальный взнос при оформлении кредита по программам государственной поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Ставка на потребительский кредит, предоставляемый ООО «Фольксваген Банк РУС» на срок от 12 до 36 месяцев, составляет от 6,5%***. В акции участвуют модели стоимостью до 1,45 млн рублей, произведенные в России.

Участников программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAuto также ждет существенная выгода. Сдавая собственный автомобиль в трейд-ин или по программе утилизации, клиенты марки получают возможность приобрести Škoda Rapid с экономией до 80 тыс. рублей.****

Полные условия данных и других специальных акций доступны по ссылке. Подробности можно узнать о предложениях по телефону +7 (391) 2 128 728. Дилерский центр «Медведь-Восток» расположен по новому адресу: ул. 9 Мая, 72

* Выгода достигается при покупке Rapid Ambition с пакетом WFS 2017 года выпуска.

**Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ № 364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по программе «Семейный автомобиль» (далее «программа») для приобретения нового автомобиля ŠKODA: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при упрощенном пакете документов. Процентная ставка полный пакет: на срок от 12 до 36 месяцев — 13,2% годовых при первоначальном взносе (далее — «ПВ») от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение»). Процентная ставка при упрощенном пакете документов: на срок от 12 до 36 месяцев — 15,2% годовых при ПВ от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут возмещение, при условии что Клиент имеет двух или более несовершеннолетних детей, что подтверждается информацией из паспорта или свидетельствами о рождении детей; не заключал в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязался не заключать в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменным заявлением. Срок действия акции с 24.07.2017 г. по 30.09.2017г. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее — «Банк») по программе «Первый автомобиль» (далее «программа») для приобретения нового автомобиля ŠKODA: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей при предоставлении полного пакета документов и до 1,2 млн. руб. при предоставлении двух документов. Процентная ставка полный пакет: на срок от 12 до 36 месяцев — 13,2% годовых при первоначальном взносе (далее — «ПВ») от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения затрат Клиента на оплату первоначального взноса (далее «возмещение»). Процентная ставка два документа: на срок от 12 до 36 месяцев — 15,2% годовых ПВ от 25%, включая 10% от стоимости автомобиля, уплачиваемых Банком в качестве возмещения. Клиенты, удовлетворяющие требованиям программы, смогут получить возмещение, при условии, что Клиент ранее не имел и не имеет в собственности транспортных средств, не заключал в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля и обязуется не заключать в 2017 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля, что подтверждается письменными заявлениями. Срок действия акции с 24.07.2017 г. по 30.09.2017г. Условия предоставления кредита действительны на 01.09.2017 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

***Указанная процентная ставка применяется для расчета оплачиваемых клиентом платежей по кредиту при предоставлении государственной субсидии по Постановлению Правительства РФ № 364 от 16.04.2015. и составляет разницу между стандартной процентной ставкой Банка для аналогичных условий кредитования и скидкой равной 6,7% годовых. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) по программе «ŠKODA Octavia, Rapid, Yeti Simply Clever»: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 1,45 млн. рублей. Минимальный первоначальный взнос 20% от стоимости автомобиля и страховых премий, в случае их включения в сумму кредита. Для приобретения нового автомобиля ŠKODA Rapid процентная ставка при предоставлении полного пакета документов или двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 13,20% годовых. Для приобретения нового автомобиля ŠKODA Octavia, Yeti процентная ставка при предоставлении полного пакета документов или двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 14,20% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.03.2016 г. по 30.09.2017г. Условия предоставления кредита действительны на 01.09.2017г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

**** Указанная выгода 80 000 руб. для автомобилей RAPID российского производства 2017 года выпуска предоставляется в случае сдачи в утилизацию праворульного автомобиля. Сдаваемые автомобили должны быть в собственности не менее 6 месяцев для программы Trade-in и не менее 12 месяцев для программы утилизация. Срок действия акции — с 01.09.2017 по 30.09.2017. Количество автомобилей ограничено.