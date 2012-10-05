Бандитское кино и «Музыка Поднебесной»: вторник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске во вторник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, во вторник в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 20°C. Южный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

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С 10:50 в Красноярске можно будет посмотреть новый фильм от режиссера «11 друзей Оушена» «Удача Логана», про то как банда недотеп организует ограбление (16+).

В 11:00 в музее художника Б.Я. Ряузова открывается выставка о жизни Фаины Раневской «У меня хватило ума глупо прожить жизнь» (16+). Посетители смогут проследить весь творческий путь Фаины Георгиевны длиною более чем в 65 лет. В экспозиции, названной фразой самой Раневской, — «У меня хватило ума глупо прожить жизнь», — представлены фотографии, плакаты, видеофрагменты из фильмов с участием великой актрисы, личные комментарии к портретам близких ей людей, рукописи, письма, телеграммы. Вместе все эти материалы показываются впервые.

В 19:00 красноярцев приглашают на открытие юбилейного 40-ого творческого сезона Красноярского театра оперы и балета (12+). Этот год обещает быть не менее насыщенным, чем предыдущий. Откроет череду событий большой Гала-концерт, в который войдут фрагменты произведений русской оперной классики из репертуара нашего театра. Балетные номера, оперные арии и дуэты будут продолжать друг друга или переплетаться совершенно неожиданным образом.

Фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» продолжится концертом «Музыка Поднебесной» в Филармонии (6+). Концерт рекомендован любителям оркестровой музыки, а также всем, кто интересуется культурой Китая. На концерте зрителям презентуют старинный китайский струнный инструмент «гуцинь» в мировой премьере оркестровой сюиты, написанной специально для фестиваля. Начало в 19:00.