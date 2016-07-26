Красноярцев пригласили на йога-вечеринку в честь открытия новой студии NYoga

1 октября на седьмом этаже бизнес-центра «Спасский» состоится торжественное открытие студии йоги NYoga. Для руководства это открытие не первое — год назад на ул. Караульной, 88, появилась первая студия, которая вскоре стала популярна среди красноярцев.

Новое пространство для занятий йогой — это два зала с панорамными окнами. В одном из них будут проходить индивидуальные занятия, во втором — занятия для больших групп и йога-антигравити (в гамаках).

В честь открытия запланирована йога-вечеринка, на которую без предварительной записи и пригласительного может попасть любой желающий. Только в этот день организаторы обещают скидку 10 % на покупку ковриков для йоги, скидку 10 % на индивидуальные занятия и скидку 25 % на групповые тренировки, вегетарианские угощения и непринужденное общение в новой студии. Праздник начнется 1 октября в 14:00, подробности можно узнать по телефону: 8-904-892-24-34,

«Ровно год назад, 1 октября, была открыта первая студия NYoga, а в этом году, тоже 1 октября, открываем вторую. Каждая из них действительно создана с любовью! Очень ждем на занятия красноярцев с любым уровнем подготовки, желающих достичь отличных результатов — рельефа мышц, гибкости и обрести духовное равновесие», — пригласила в новую студию руководитель NYoga Вероника Кузнецова.

Кроме ежедневных занятий йогой, в студии NYoga регулярно проходят арт-семинары, тренинги по телесно-ориентированной терапии и другие интересные события. Желающие смогут отправиться в йога-тур — руководство готово предлагать и всегда поддерживает идеи посетителей.