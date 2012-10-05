Жители края стали активными участниками конкурса «Ростелекома» «Спасибо Интернету»

Пенсионеры Красноярского края подали более 80 работ на всероссийский конкурс «Спасибо Интернету», организованный совместно «Ростелекомом» и Пенсионным фондом РФ. Работы от жителей края составляют порядка 6,8 % от общего количества присланных на конкурс.

В целом, Красноярский край на сегодняшний момент находится в тройке регионов — лидеров по количеству поданных на конкурс заявок.

Более половины работ были присланы жителями районов и малых городов края. Примерно 85 % заявок подано в номинации «Мои интернет-достижения». Самым старшим участникам по 80 лет. Это Юрий Никишин из Северо-Енисейска и Нина Кириллова, проживающая в краевой столице.

«Мы гордимся тем, что география этого проекта расширяется с каждым годом, — отметил директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Ведь „Ростелеком“ как телекоммуникационная компания работает над развитием сетевой инфраструктуры в Красноярском крае, которая приводит интернет на новые территории и предоставляет возможности для людей далеко за пределами краевого центра стать полноправными гражданами „информационного общества“».

Этот год стал рекордным по количеству поданных работ на конкурс «Спасибо Интернету-2017». Самому старшему участнику 101 год. Это Надежда Мягких из Иркутской области. Она представила работу в номинации «Интернет-путешественник».

Подать заявку на участие в этом конкурсе можно до 9 октября на сайте: азбукаинтернета.рф.

По-прежнему, наибольшее количество работ поступает в номинации «Мои интернет-достижения». Достаточно популярны также темы: «Интернет-путешественник» и «Интернет-краевед». Несколько больше по сравнению с предыдущими годами поступает на конкурс работ в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт». Чуть меньше стало заявок в номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель».

Также активными пользователями интернета являются женщины. От них поступает порядка 80 % заявок. А средний возраст участников 64 года. Примечательно, что более половины работ приходит из сельских районов и малых городов России.

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Также в этом году организаторы усовершенствовали систему обратной связи с участниками конкурса. По мере формирования шорт-листа претендентов и выбора победителей авторы работ получат на отмеченную при регистрации электронную почту сертификаты с указанием статуса: участник, финалист, лауреат или победитель.

Конкурс «Спасибо Интернету» проводится третий год. Его организаторами являются ПАО «Ростелеком» и Пенсионный фонд России. В конкурсе 2015 года приняли участие порядка 2 000 пенсионеров, в 2016 году поступило около 3 000 тысяч работ. Участниками конкурса являются пенсионеры из 78 регионов России.

Как правило, по итогам жюри определяет по три победителя в каждой номинации, а также отмечает еще 7-10 самых достойных работ специальными призами.