Самые крупные итоги летнего сезона представят на ярмарке «Осень на даче»

С 13 по 16 сентября в Красноярске в МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка-ярмарка «Осень на даче». Тысячи красноярских садоводов будут подводить итоги летнего сезона и демонстрировать свой урожай. Гостей ярмарки ожидает распродажа овощей и фруктов, интересные садовые новинки, скидки на посадочный материал, многообразие цветов и конкурс на самый большой овощ.

На ярмарке будут представлены главные садовые достижения 2017 года. Для горожан красноярские садоводы и дачники устроят продажу овощей и фруктов по сниженным ценам. На ярмарке можно купить: молодой картофель от 12 руб./кг, морковь и лук от 15 руб./кг; свежую капусту, свеклу, чеснок; садовые ранетки и арбузы. Предложат и заготовки на зиму: натуральные соки в банках, яблочное варенье, протертую облепиху, маринованные помидоры и квашеную капусту, а также таежные дикоросы, сухофрукты, мёд.

Кроме того, на ярмарке можно найти всё, что нужно для подготовки дачного участка к зиме: посадочный материал, подкормки, грунты, удобрения, а также инструменты, садовый инвентарь. Только на ярмарке будут предложены скидки на посадочный материал и другие товары от 20 до 50%.

Садоводов ожидает несколько новинок этого года: зимостойкие саженцы жёлтой малины «Оранжевое чудо», черная вишня «Стефания», крупноплодная малина «Патриция» с большими ягодами, черная смородина «Астаховская» с ягодами размером с черешню, сладкая облепиха «Эссель» с ананасным вкусом и другие новинки сибирской селекции.

Также красноярцам предложат всё необходимое для организации мини-сада в квартире (на балконах, лоджиях и мансардах): специальные семена, удобрения, освещение для рассады и гидропонные установки.

В рамках выставки-ярмарки традиционно пройдет множество полезных мероприятий, которые ежегодно привлекают многочисленных гостей ярмарки. В программе:

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бесплатные мастер-классы и лекции от ведущих агрономов и биологов по подготовке сада к зиме.

необычные мастер-классы от ландшафтных дизайнеров и декораторов: «Цветной мох в интерьере», «Осенний сад в стекле», «Вертикальное озеленение».

16 сентября в 12:00-14:00 пройдет конкурс «Самый большой овощ-2017», где красноярцы покажут рекордсменов этого лета — самые большие и тяжелые кабачок, тыкву, перец, луковицу, морковь, свеклу и картофелину, выращенные на красноярских огородах. 15 и 16 сентября в 15:00 состоятся розыгрыши дачного инвентаря среди посетителей ярмарки по входным билетам.

Выставка-ярмарка «Осень на даче» пройдет с 13 по 16 сентября. Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 13 — 15 сентября c 10.00 до 18.00, 16 сентября c 10.00 до 16.00. Стоимость билета — 100 рублей, для пенсионеров — 50 рублей, детям до 14 лет — вход свободный.