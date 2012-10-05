К студенческим играм 2019 года в Красноярске появится «Деревня Универсиады»

Впервые в истории проведения студенческих состязаний место проживания спортсменов будет расположено на территории действующего университетского кампуса. Спортсменов из разных стран разместят в атлетической деревне на пр. Свободный в Красноярске.

Как отмечают организаторы, проход на территорию, где разместят свыше 3 тыс. человек, будет закрыт для посторонних на период соревнований. Кроме жилых зданий, здесь появятся новые объекты инфраструктуры — парикмахерские, магазины, столовые, отделения связи и др.

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«Атлетическая деревня — один из важнейших объектов Зимней универсиады-2019. Важно, что он располагается на территории Сибирского федерального университета — одного из лучших университетов в стране, имеющего хорошую инфраструктуру. Благодаря Зимней универсиаде-2019, университет получит дальнейшее развитие, появятся новые общежития и объекты инфраструктуры. На момент Универсиады это будет единый комплекс, в котором будет представлены максимально комфортные условия размещение для всех спортсменов и официальных лиц», — отметил генеральный директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады-2019 Максим Уразов.

Питание для спортсменов организуют на базе Многофункционального комплекса с посадочными местами для 1100 человек, который в настоящее время находится на стадии строительства, после Зимней универсиады-2019 его площади превратятся в спортивный манеж для нужд университета, где можно будет проводить соревнования международного уровня по футболу, баскетболу, волейболу и легкой атлетике.

В Атлетической деревне Зимней универсиады-2019 будет функционировать современный медицинский центр — в настоящее время его строительство практически завершено, в эксплуатацию он будет сдан уже в ноябре текущего года. В период Зимней универсиады-2019 центр будет работать круглосуточно — здесь будут обслуживать спортсменов и брать допинговые пробы. После проведения соревнования на базе объекта появится студенческая поликлиника для учащихся и сотрудников СФУ.

Волонтеры будут жить отдельно от спортсменов. Резиденция волонтеров появится на месте сквера в красноярском Студгородке — это три 17-этажных здания, в которых разместят проживать около 1800 волонтеров. Как отметил проректор Сибирского федерального университета по организации и сопровождению проектов Роман Шорохов, комплекс общежитий «Перья» сдается с опережением графика:

«На территории будут проживать не только волонтеры, но и судьи, и технический персонал студенческих игр. Общая мощность объекта — порядка 73 тыс. кв. м, строительную готовность объектов мы планируем завершить уже к концу ноября. Оборудованием, мебелью и иными предметами интерьеров общежития будут укомплектованы в 20-х числах января. Соответственно, к первым числам февраля, с опережением сроков на шесть-семь месяцев, объект будет уже полностью готов», — отметил спикер.

Резиденцию волонтеров и Атлетическую деревню свяжет Студенческий бульвар — дорожка из брусчатки, освещением и малыми архитектурными формами протяженностью 1700 м. В настоящее время бульвар, которым до и после Зимней универсиады-2019 будут пользоваться нынешние студенты СФУ, жители Студгородка и Академгородка, готов на 35 %. Как заверил Роман Шорохов, в процессе строительства ни одно дерево лесного массива не пострадало.