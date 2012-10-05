Дайджест Newslab.ru: Как минировали Красноярск

Сегодня в Красноярске экстренно эвакуировали посетителей крупных торговых центров, мэрии, аэропорта и автовокзала. Мы разобрались, что происходит, и собрали самые-самые фото и видео с места событий.

Бомбы, зомби и сражения: где поиграть в детский пейнтбол в Красноярске? Учебный год — это не только уроки и домашние задания, но и множество поводов отлично провести время всем классом. Правда, чаепитиями, цирком и пиццей современных детей уже не удивишь, а вот игрой в пейнтбол или походом в квеструм — запросто!

«Это не моё!»: что заставляет красноярцев менять профессию? Большинство россиян работают не по профессии: экономисты с дипломом становятся пожарными, врачи — менеджерами, а учителя — поварами. Самое интересное в подобных историях — момент, когда происходит этот внутренний щелчок, и ты решаешь найти своё новое призвание. Мы попросили трех красноярцев поделиться своими историями поиска места под солнцем. Читайте и вдохновляйтесь, если нынешняя работа сидит уже в печенках.

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