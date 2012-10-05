Cемейный праздник и итальянский органист: среда в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в среду.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в среду в Красноярске облачно и дождливо. Температура воздуха днем составит 14°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 5 м/с.

Материалы по теме «Наш двор стало не узнать!»: как за счет федерации навести порядок под окнами Всё о программе «Комфортная городская среда»

В 11:00 начнется инспекция качества ремонта дворов Октябрьского района. В этом году в Красноярске в рамках федеральной программы «Городская среда» проходит благоустройство знаковых общественных пространств и дворов. 215 жилых домов приводятся в порядок в соответствии с пожеланиями красноярцев. Первая точка выездного совещания — ул. Гусарова, 21. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В Парке Гагарина пройдет семейный праздник «Район больших возможностей» (0+). В программе: спортивно-семейный квест: «Счастливы вместе», аллея hand-made мастеров, вкусная аллея местных ресторанчиков, концертно-развлекательная программа, красивые фотозоны, интерактивные площадки для самых маленьких гостей, много призов и подарков для всех гостей праздника. Начало праздника в 17:00. Приглашаются все желающие.

В 19:00 на большой сцене ТЮЗа начнется спектакль «Мухи» по пьесе Жана-Поля Сартра (18+). Написанная в годы Второй мировой войны пьеса на основе античного мифа, поднимает вопросы самоопределения личности, истинного и ложного патриотизма, свободы как ответственности за свой выбор, действия или бездействие. Это спектакль-антиутопия, исследующий темы, которые остро встают перед нами сегодня.

В Органном зале выступит органист из Италии Эудженио Фаджиани (6+). Сочинения Фаджиани для органа, камерных составов, оркестра и хора исполняются на многих европейских и американских органных фестивалях. В концерте прозвучат популярные классические произведения, собственные сочинения маэстро Фаджиани, а также импровизации на темы, предложенные публикой. Начало в 19:00.