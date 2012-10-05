В Богучанах продолжаются мероприятия по профилактике ВИЧ

Завершился первый день работы специалистов краевого центра СПИД в Богучанах. Напомним, с 12 сентября совместно с общественной организацией «Красштаб Здоровья» там проводится ряд профилактических мероприятий.

В районной администрации прошел семинар-совещание о ситуации по ВИЧ/СПИД. Руководители учреждений образования, культуры, молодежной политики, здравоохранения, муниципальных предприятий Богучан и Богучанского района узнали актуальную информацию о ВИЧ-инфекции и увезли с собой плакаты, буклеты, ролики, а также график встреч коллективов со специалистами.

Первая встреча с представителями поселкового совета и социальной сферы состоялась уже после обеда, в п. Таежный. Мероприятие завершилось организованным размещением плакатов в организациях на рабочих местах.

Также начала свою работу школа профилактологов, на которой проходят трехдневное обучение волонтеры и группа специалистов образования и культуры. В дальнейшем они будут проводить профилактические мероприятия. Первое — акция с тестированием на ВИЧ — прошла во вторник в торговом центре с 17 часов и продолжится в среду, 13 сентября, на автовокзале.

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«Впереди 3 дня напряженной работы: семинары в рабочих коллективах, выезды в поселки Пинчуга и Ангарский. В пятницу специалисты центра СПИД завершат свою работу встречей с медиками районной больницы и большим семинаром для педагогов Богучанского района», — уточнили в краевом центре СПИД.

Узнать подробнее о ВИЧ/СПИД можно узнать на официальном интернет-портале Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИДа.