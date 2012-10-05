В Красноярске на улице 9 Мая голый мужчина напал на женщину (видео)

Полицейские начали проверку странной ситуации, которую красноярцы записали на регистратор автомобиля на остановке «Школа» на ул. 9 мая в Красноярске. Видео опубликовали накануне в социальных сетях.

На записи видно, что двое молодых людей пытаются помочь женщине, сидящей на асфальте, отбиться от полуголого мужчины. В какой-то момент дебошир полностью разделся, а затем один из защитников выстрелил в него из пистолета. Молодой человек побежал к припаркованной машине и попытался спрятаться там, но его выгнали.

Позднее, в комментариях к записи, появилось сообщение, что все произошло около полуночи несколько дней назад. Мужчина бегал по дороге и пытался залезть в проезжающие автомобили.

«Мы ехали с мужем домой в Солнечный. Он кидался на все машины подряд. Бегал там достаточно долго — сначала по одной стороне, потом по другой. Зрелище не из приятных. Машины обруливали его, он за ручки некоторых цеплялся, потом падал», — пояснила женщина.

Красноярцы предположили, что голый мужчина находился под воздействием наркотических веществ. В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» пояснили, что по данному факту полицейские начали проверку.

Очевидцев происшествия просят обратиться в полицию по телефону 102. Вы можете помочь распространению информации, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: