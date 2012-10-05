Травница Екатерина Матвеева примет участие в Ярмарке здоровья и народной медицины

На Ярмарке здоровья и народной медицины (20-24 сентября, МВДЦ «Сибирь») впервые примет участие травница Екатерина Матвеева — эксперт Нового утра на ТВК. Она расскажет, как поддержать иммунитет осенью, презентует свои фитосборы и прочитает для красноярцев курс лекций.

Одна из лекций будет посвящена лечебным травам Сибири. Все желающие узнают, как и когда правильно собирать, сушить, хранить и заваривать травы. Большое внимание эксперт уделит качеству лечебных трав и бережному отношению к ним.

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Также горожан научат искусству приготовления травяных чаев, которые не только согреют в холодную погоду, но и принесут максимум пользы здоровью.

Ярмарка здоровья и народной медицины будет работать с 20 по 24 сентября в экспоцентре «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Время работы: 20–23 сентября с 10:00 до 18:00, 24 сентября с 10:00 до 17:00. Стоимость билета — 100 рублей, для пенсионеров — 70 рублей, детям до 14 лет — вход свободный.