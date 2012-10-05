Красноярские любители комиксов смогут бесплатно поучиться у профессионалов

В Красноярске пройдет лаборатория первого графического романа для всех любителей рисованных историй, комиксов, иллюстрации. Она состоится в рамках Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК).

В программе лаборатории — встречи с известными иллюстраторами, лекции и советы от издателей и арт-директоров и многое другое. Диалог будет организован в формате практических занятий, экскурсий и лекций.

Открытые лекции и закрытые интенсивы проведут эксперты по иллюстрации Виктор Меламед (преподаватель Британской школы дизайна), Дмитрий Яковлев (директор издательства «Бумкнига» и организатор международного фестиваля рисованных историй «Бумфест»), Мартин Содомка (иллюстратор, автор технических сказок), Ольга Посух (иллюстратор), Максим Кулдошин (арт-директор брендингового агентства proektmarketing.ru).

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Важной частью лаборатории станут лекции экспертов: иллюстратор или издатель расскажет историю и причины коммерческого/творческого успеха на примере одного проекта. В рамках лаборатории можно будет увидеть весь цикл создания графического романа: от черновика до готовой истории в картинках.

Сейчас проходит отбор участников лаборатории. Все желающие могут до 4 октября заполнить анкету и пройти конкурсный отбор. Организаторы отмечают, что выберут «самых увлеченных темой иллюстрации и комикса, необязательно художников и иллюстраторов». Участие в лаборатории бесплатное. Дополнительная информация — в официальной группе.

«Графический роман, в нашем понимании, это рисованная история, отличающийся от комикса неограниченным спектром тем и числом страниц, традицией создавать целую команду для создания романа: от иллюстратора до сценариста и редактора. В рамках Лаборатории мы поймем, с каких сторон можно подойти к снаряду под названием „графический роман“, познакомимся с ведущими экспертами в лице иллюстраторов, арт-директоров, редакторов и издателей. На нашей лаборатории мы будем учиться думать по-новому и не бояться чистого листа», — рассказала куратор лаборатории Мария Панихина.

Лаборатория будет проходить в дни КРЯКК — со 2 по 6 ноября в МВДЦ «Сибирь». Организатор — Фонд Михаила Прохорова.