Дайджест Newslab.ru: Лужа для мэра

Наконец-то! У мэра Красноярска появилось собственное озеро. Таким образом в Красноярске жители домов по улице Мате Залки решили обратить внимание коммунальщиков на проблему подтопления двора. Смотрите, что у них получилось.

«Пьяный мойщик — тачка на ветер!»: за что ненавидят автомойки Красноярска Осень — это не только время романтических прогулок и красивых фото опавших листьев, но и грязь, слякоть и очереди на автомойках. Чтобы не приходилось тратить свое время, а потом разочаровываться в результате, предлагаем ознакомиться с худшими автомойками Красноярска по версии пользователей сервиса Flamp.ru.

Фоторепортаж: как в Красноярске строят «Деревню Универсиады». Грядущая Зимняя универсиада-2019 — это не только новые стадионы, трассы и ледовые арены. Еще одна серьезная задача — возведение объектов инфраструктуры: от медицинского центра до мест обитания волонтеров и спортсменов. Постепенно карта Красноярска пополняется новыми зданиями и адресами, общее имя которым — «Деревня Универсиады». Мы побывали на основных объектах и готовы поделиться с вами симпатичными кадрами, важными цифрами и рассказать о том, что будет с наследием соревнований после студенческих игр.

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