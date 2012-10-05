Ярмарка дачников и лекция для меломанов: четверг в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в четверг.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в четверг в Красноярске облачность и дождь. Температура воздуха днем составит 10°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Материалы по теме Дату начала отопительного сезона в Красноярске определят на этой неделе

В 10:00 в мэрии Красноярска пройдет совещание по поводу начала отопительного сезона. Будут рассмотрены вопросы координации работ всех предприятий, организаций и служб, отвечающих за своевременное начало и проведение отопительного сезона, а также определена дата подачи тепла в учреждения социальной сферы и в жилые дома красноярцев. Подробнее читайте на Newslab.ru.

В 10:00 в МВДЦ «Сибирь» начнется выставка «Осень на даче» (0+). В преддверии закрытия дачного сезона, участники представят свежие овощи, фрукты, ягоды, соленья и саженцы на будущий год. Также гости выставки смогут приобрести средства защиты растений, оборудование, дачный инвентарь и многое другое.

В 19:00 всех желающих приглашают на знакомство с Юдинкой (6+). На обзорной экскурсии сотрудники дома-музея познакомят гостей с биографией купца Геннадия Васильевича Юдина, историей его знаменитой библиотеки, а также жизнью декабристов в Енисейской губернии.

В 20:00 меломанов и тех, кто хочет начать разбираться в музыке, ждут на лекции музыкального обозревателя и радиоведущего Андрея Шевелёва (16+). Лекция, посвященная музыкальным новинкам, будет сопровождаться показом видео на большом экране. Место действия: Дом кино.