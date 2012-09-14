«Мое первое ДТП»: мотоциклист поделился видео полета после аварии

Молодой человек врезался на мотоцикле в машину и заслужил осуждение красноярцев. Запись происшествия виновник аварии сам выложил в социальных сетях.

Авария произошла на улице Молокова. Судя по записи, мотоциклист двигался по крайней левой полосе с достаточно большой скоростью. Увидев остановившуюся для поворота машину, молодой человек выехал через двойную сплошную разметку на встречную полосу, но уйти от столкновения не сумел. От удара мотоциклист подлетел в воздух.

По словам виновника происшествия, в аварии никто не пострадал. Мотоцикл получил небольшие повреждения и его уже починили.

Красноярцы удивились тому, что молодой человек сам поделился этой записью: «Не понял, зачем он это выложил? Чтобы другие так не делали?». Автомобилисты отметили, что на видео зафиксированы сразу несколько нарушений — парень пересек двойную сплошную, не соблюдал дистанцию и, скорее всего, нарушил скоростной режим.