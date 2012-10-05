Дайджест Newslab.ru: Тепло, курицы и личинки

Ура! Отопление в дома красноярцев поступит уже в понедельник. Подробности — в нашей новости.

Выбрали не выбирая Итоги выборов в органы местного самоуправления Красноярского края, прошедших 10 сентября, говорят о том, что политическая система в регионе, как и в целом по России, находится в кризисе. Об этом свидетельствует низкий интерес к выборному процессу и само его прохождение.

Сhicken shop «Коко шинель»: курица лапой Холдинг Bellini Group завершил череду сезонных открытий не совсем типичным ресторанчиком на ул. Октябрьской с каламбурным названием. «Коко шинель» откусил кусок от площади «Якитории» и позиционирует себя как монопродуктовое заведение — все (или почти все) здесь готовят из курицы. А вот вкусно ли и по какой цене — сейчас разберемся.

«Работа для настоящих мужчин»: Переясловский разрез в лицах. «Поехали!». Водитель «Урала» что-то отвечает по внутренней связи, но слов уже не разобрать. Лестница задвинута, двери плотно закрыты, впереди — долгий путь. Наше путешествие в гости к горнякам Переясловского разреза начинается.

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