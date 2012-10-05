С мая по сентябрь «Норникель» провел более 70 экологических акций

Участниками корпоративного экомарафона «ПонесЛось!» компании «Норникель» стали тысячи работников и волонтеров благотворительной программы «Комбинат добра», проживающих в городах, где расположены активы компании (Норильск, Мончегорск, Москва, Никель, Заполярный).

Ключевая цель мероприятия — формирование у сотрудников бережного отношения к территориям и ответственности за окружающую среду. За время проведения экомарафона, с мая по сентябрь 2017 года, сотрудники «Норникеля» провели более 70 экологических акций: работы по благоустройству парковых зон и природных заповедников страны, эколого-просветительские занятия, сбор мусора, высадка более 1 000 деревьев и кустарников. Всего в проекте было задействовано более 3,5 тыс. волонтеров.

В этом году к экологическим инициативам «Норникеля» присоединились представители крупных российских компаний и организаций, а в нескольких акциях волонтеров московского офиса «Норникеля» принимали участие сотрудники Фонда дикой природы (WWF).

Лучшим волонтёрским командам «ПонесЛось!» компания вручила денежные сертификаты номиналом 50, 75 и 100 тыс. рублей. Средства будут использованы для осуществления новых экологических акций. В середине сентября самые активные участники экомарафона отправятся на экослет в Лапландский заповедник.

Работники компании являются постоянными участниками глобальных волонтёрских экологических и благотворительных программ, направленных на развитие регионов, социальной среды городов и повышение качества жизни в них.

Напомним, ранее «Норникель» оказался в лидерах рейтинга экологической деятельности крупнейших российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики за первое полугодие 2017 года.