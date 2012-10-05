Школьники установят фотоловушки в «Шушенском бору»

На эколого-промышленной экспедиции «Красноярский край: от села Шушенское до СШГЭС» 25 школьников познакомятся с работой Саяно-Шушенской ГЭС и Абаканской солнечной электростанции, установят фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике и посетят праздник в русском народном стиле в селе начала ХХ века.

Экспедиция пройдет в рамках всероссийского образовательного проекта En+ Group «Заповедная смена».

«Это уже третья „Заповедная смена“ на территории Саяно-Шушенского заповедника в этом году. Ребята все разные, со своими интересными идеями и предложениями. И, конечно, мы рады принимать их в рамках эколого-промышленной экспедиции. Их энтузиазм, заинтересованность заповедным делом, неравнодушие к проблемам экологии — все это внушает надежду, что растет достойная смена», — рассказал Геннадий Киселев, директор Саяно-Шушенского заповедника.

Школьники будут изучать работу Саяно-Шушенского заповедника и знакомиться с его флорой и фауной. Под руководством сотрудников парка «Шушенский бор» учащиеся пройдут по экотропе и установят фотоловушки для отслеживания животных и птиц. Для закрепления полученных знаний в ходе экскурсий, сотрудники заповедника организуют для детей «Брэйн-ринг», где команды поборются за звание самых эрудированных участников смены.

На протяжении всей смены, в конце каждого дня, школьники будут заполнять дневники экспедиции. По окончании экспедиции жюри выберет лучшую работу, автор которой в дальнейшем сможет представить ее на одном из крупных экологических форумов. Каждая смена состоит из двух блоков — экологического и промышленного. Участники смены «Красноярский край: от села Шушенское до СШГЭС» познакомятся с функционированием промышленных объектов, которые работают на основе возобновляемых источников энергии. Школьники посетят Саяно-Шушенскую ГЭС и Абаканскую СЭС.

«Образовательная экспедиция „Красноярский край: от села Шушенское до СШГЭС“ позволяет школьникам не только проникнуться работой заповедника, узнать о культуре и традициях мест, в которых они живут, но и понять, как производство взаимодействует с окружающей средой, как крупнейшие промышленные объекты ведут свою экологическую политику. Помимо этого, ребята знакомятся с сотрудниками предприятий и заповедников, и эти знания помогают им ориентироваться в мире профессий», — отметил Игорь Гребенник, методист программы «Школа нового поколения».

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В этом году такая экспедиция проходит в Саяно-Шушенском заповеднике уже третий раз. Традиционной особенностью смены будет являться ее этническая составляющая. Школьники будут жить в «Новом селе» музея-заповедника «Шушенское». В деревне дети примут участие в народных гуляниях.

Участниками смены станут подростки из Иркутской области, Забайкальского и Красноярского краев. Экспедиция «Красноярский край: от села Шушенское до СШГЭС» — это событие проекта En+ Group «Заповедная смена», реализуемого в рамках программы «Школа нового поколения» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» при поддержке национального фонда «Страна заповедная».