«Шквалистый ветер и дождь»: красноярцев предупредили об опасностях погоды в выходные

На выходных в Красноярске ожидается усиление ветра, сообщили в главном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.

По данным Среднесибирского УГМС, днем 16 сентября в центральных районах края местами ожидаются порывы западного ветра до 15-18 м/с. А в МЧС горожан предупредили о возможном дожде. Ведомство разослало сообщения о том, что в субботу по центральным и южным районам Красноярского края местами пройдут сильные дожди. Напомним, именно в первый выходной в столице края ожидается теплая погода — по уточненным данным, столбики термометров будут подниматься до 19 °C.

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При ветре и дожде горожанам следует держаться подальше от легких построек, рекламных щитов, вывесок; не парковать машины у стен домов, возле крупных деревьев и слабо укрепленных конструкций. Также особо внимательными необходимо быть водителям. По данным ГИБДД, основной причиной ДТП во время дождя считается неправильный выбор скорости и стиля вождения.

«Согласно расчетам, если при скорости 60 км/ч на сухом дорожном покрытии тормозной путь составляет 23 м, то на мокром — более 35 м. Кроме того, в темное время суток видимость при мокром покрытии ухудшается из-за отражения от проезжей части света фар и уличного освещения. В связи с этим полицейские просят водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, безопасный интервал и дистанцию. Кроме того, стражи порядка настоятельно рекомендуют перед началом движения проверить исправность световых приборов и наличие воды в омывателе стекол», — призвали в ГИБДД Красноярска.

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