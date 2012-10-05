Дайджест Newslab.ru за 15 сентября: Обыски в полиции

Жителям Красноярского края придется больше платить за горячую воду. Тарифы на горячее водоснабжение в Красноярском крае за восемь месяцев текущего года выросли на 10 %. Точные цифры — в нашей новости.

«Я тут словно попугай среди пингвинов»: как Алиса Японию полюбила Newslab.ru продолжает искать истории о красноярцах, которые решили круто изменить свою жизнь — уехать в другую страну. Алиса Розанова долго искала себя дома и в столице, но нашла лишь в Токио, куда улетела несколько лет назад. Как жить в скворечниках, учить японский, ощущать себя чужой и стоять в очереди часами (и не переживать по этому поводу) — читайте в интервью с ней.

Кино на выходных: «мама!», «Статус Брэда» и «Клаустрофобия» Триллер от режиссера «Реквиема по мечте», комедия с Беном Стиллером, кровавый квест в запертом доме и старомодная французская мелодрама. Смотрите, что новенького покажут на выходных в кинотеатрах Красноярска.

«Выследить браконьера — тяжелая работа»: чем живет Саяно-Шушенский заповедник. В год столетия заповедной системы в Саяно-Шушенском заповеднике стартовала уникальная эколого-промышленная экспедиция «Красноярский край: от села Шушенское до СШГЭС». О браконьерах, исчезающих животных и том, с какими сложностями сталкиваются инспекторы, мы побеседовали с директором Саяно-Шушенского биосферного заповедника Геннадием Киселевым.

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