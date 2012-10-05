Красноярск встал в 9-балльные пробки

Серия аварий и дорожные работы заблокировали движение в Красноярске. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает обстановку на 9 баллов.

На левобережье заторы наблюдаются в Октябрьском и Железнодорожном районах, а также в Советском — там красным цветом окрашены все улицы, прилегающие к крупным торговым центром. Сервис отмечает, что в центральной части города продолжаются дорожные работы, а в других местах произошло сразу несколько ДТП.

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На правом берегу сложная обстановка рядом со всеми мостами. Одно дорожное происшествие парализовало движение по острову Отдыха — пробка растянулась на 1,5 км. Такой же по длине затор на ул. Свердловская по направлению ул. Александра Матросова. Около Октябрьского моста машины стоят из-за небольшого ДТП на ул. Крайняя, затор есть на ул. Мичурина на съезде с моста. «Яндекс» показывает заторы также на улицах Глинки, Тамбовская, Семафорная и 26 Бакинских комиссаров.

В пресс-службе ГИБДД пояснили, что заторы, скорее всего, связаны с окончанием рабочего дня и увеличением машин на дорогах. Каких-то серьезных ДТП, которые мешали бы проезду транспорта, в Красноярске нет.