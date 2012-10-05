«До свидания, лето», большие гонки и обмен лампочек: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных в Красноярске ожидается облачность и небольшие дожди. Температура воздуха днем в субботу составит 19°C, а в воскресенье опустится до 11°C. Западный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с.

Суббота, 16 сентября:

Суббота в Красноярске начнется с легкоатлетического пробега на 10 километров «Познай себя» (0+). Место действия: Остров Татышев. Начало в 10:00.

В 10:00 в парке «Юннаты» (ул. Ак. Киренского, 23) пройдёт экологический фестиваль «Территория идей». Школьники, студенты и учащиеся средне-специальных учреждений представят эко-проекты по благоустройству пространства парков с использованием экологических материалов. На всей территории парка будет размещена 21 интерактивная локация, где все желающие смогут принять участие в интересных мастер-классах по созданию экологических плакатов, в экологических играх и викторинах, а для самых маленьких будет работать контактный зоопарк.

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В 13:00 на Острове Татышев начнутся «Большие гонки» (0+). Участникам придется столкнуться в битве со стихиями, испытать себя в самых экстремальных условиях. Преодолеть полосу испытаний команды смогут только лишь благодаря сплоченности, настоящему командному духу и дружеской поддержке, которая в трудную минуту позволит объединиться и стать победителем в этой нелегкой игре. Зрителям скучать не придется — перед ними развернется настоящее зрелище! Помимо этого, для них представиться возможность пообщаться и сфотографироваться с известными спортсменами, а также поучаствовать в лотерее и выиграть интересные призы. Подробности по телефону 265-03-26.

В Красноярском институте искусств концерт даст молодой композитор Илья Бешевли (12+). Родина композитора — Красноярск и тема природы и путешествий неизменно сопровождает его творчество. Это несложная академическая музыка, ее отличает новаторский подход и легкость восприятия, именно поэтому она часто используется в кино. В программе грядущих концертов осеннего тура прозвучат произведения из двух полноформатных альбомов, вышедших на английском лейбле Village Green Records, а также совершенно новые, ранее не исполнявшиеся работы. Начало в 19:00.

Воскресенье, 17 сентября:

Воскресным утром красноярцев приглашают на туристическую прогулку «Тропами красноярского хайкинга» (12+). В этот раз организаторы приглашают отправиться в путешествие по тропе Плодово-ягодная и полюбоваться видами Караульненского нагорья, а на обратном пути по тропе ГТО к стадиону Ветлужанка заодно проинспектировать строительство объектов к Универсиаде. Сбор группы в 11:00 на остановке «Плодово-ягодная станция» (конечная авт. 26). Регистрация участников тут.

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В Юдинке пройдет семейный праздник «До свидания, лето!» (6+). Начало в 11:00. Гостей пригласят принять участие в мастер-классах «Гербарная открытка» и «Конь с розовой гривой», разгадывать шифры-ребусы, коды и шарады в новом квесте «Код Астафьева», смотреть фильм о старинном сибирском селе «Овсянка». А еще можно будет посетить планетарий, погладить кроликов, попасть на экскурсии и даже отведать ароматный чай из старинного дровяного самовара и многое другое. Ознакомиться с программой можно здесь.

В 13:00 в Центральном парке состоится региональный этап всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». Программа фестиваля включает квесты и игры, беспроигрышные лотереи, концерт творческих коллективов. Кроме того, на площадках будут установлены контейнеры для сбора отработанных батареек и у гостей будет возможность бесплатно обменять лампы накаливания на светодиодные лампочки.

Завершатся выходным уютным концертом Андрея Бардина «Барокко и джаз» в Органном зале (6+). В концерте музыка эпохи барокко будет соседствовать с джазовыми сочинениями наших современников. Кроме того, гости концерта узнают при каких обстоятельствах было написано то или иное произведение. Начало в 17:00.