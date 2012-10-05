В Красноярске в ДТП погибли пожилой пешеход-нарушитель и водитель иномарки

За сутки в Красноярске произошло два ДТП с трагическими последствиями: в пятницу вечером автоледи сбила пешехода-нарушителя, а рано утром в субботу мужчина-водитель насмерть разбился о дерево.

Первое ДТП произошло вечером 15 сентября на проспекте Свободный, в районе дома № 93. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, 76-летний мужчина переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В итоге его сбила 34-летняя автоледи, которая в трезвом состоянии управляла автомобилем Nissan. После этого женщина врезалась в столб.

Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП. По данным ГИБДД, на одежде мужчины не было каких-либо светоотражающих элементов, а ближайший пешеходный переход находился в нескольких метрах от места ДТП. Интернет-пользователи также посетовали, что на этом участке нет освещения.

«Переход находится дальше на 50 метров, но он еще опаснее — машины не останавливаются, и из-за поворота не видно ничего», — сетует местная жительница.

Второе трагическое ДТП произошло сегодня утром на улице Свердловская — между домами № 88 и 90. По данным очевидцев, водитель иномарки ехал в сторону Дивногорска, не справился с управлением и врезался в дерево. На фото видно, что Toyota превратилась в груду метала. Со слов очевидцев, от удара передний бампер машины перелетел через забор жилого дома, возле которого произошло ДТП.

В ГИБДД рассказали, что автомобилист погиб от полученных травм. Его возраст и другие обстоятельства ДТП станут известны позже. По предварительным данным, он был в машине один.