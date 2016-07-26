«Почему болят ноги?»: читателям Newslab расскажут, чем опасен варикоз

С 18 по 24 сентября Newslab.ru и красноярская клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» проведет интернет-приемную, посвященную такой распространенной болезни ног, как варикоз. Заведующий отделением клиники лазерной хирургии, главный хирург — флеболог Станислав Жук ответит на все интересующие вопросы читателей.

Доктор расскажет о первых признаках варикоза — тяжести в ногах, отеках и синих «звездочках». О том, почему нужно сразу обратиться к врачу, а не ждать, пока образуется тромбоз. Также Станислав Жук объяснит, какие методики применяются для лечения варикоза. Более подробно он остановится на наиболее современном методе — эндовазальной лазерной коагуляции.

По статистике, варикозом страдают до 60% населения планеты. У женщин это заболевание встречается чаще. Вопреки распространенному мифу, что варикозное расширение вен — болезнь пожилых, в последнее время все чаще к врачам стали обращаться молодые люди. Что именно способствует развитию варикоза также можно будет узнать, посетив интернет-приемную.