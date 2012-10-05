В выходной день Красноярск погряз в пробках

Днем в субботу красноярские водители попали в пробки сразу на обоих берегах краевого центра. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает уровень заторов в 6 баллов из 10 возможных.

На правобережье города самая сложная обстановка сложилась на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», где в настоящее время продолжается ремонт дороги. Проезд затруднен от остановки «Художественная галерея» до остановки «Школа». Машины и автобусы едут со скоростью 3-7 км/ч.

Пробка наблюдается и на левобережье города: движение затруднено на проспекте Свободный, улицах Авиаторов, Шахтеров, Караульная. Там также в некоторых местах идут дорожные ремонтные работы. Водители сообщают и о нескольких мелких дорожно-транспортных происшествиях.

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Ранее власти предупреждали, что именно в сентябре жители города будут испытывать проблемы с передвижением, так как поток транспорта в это время года увеличился, а дорожный ремонт — не закончился. Из-за того, что часть улиц остается перекрытыми или там действуют частичные ограничения, заторовые ситуации возникают практически ежедневно. Например, в пятницу жители Красноярска дважды оказались заложниками дорожных заторов: днем они попали в огромную пробку на четвертом мосту, а вечером 9-балльные заторы наблюдались по всему городу.