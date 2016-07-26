Кухонное закулисье и химические эксперименты: понедельник в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске в понедельник.

По данным синоптиков Гидрометцентра, в понедельник в Красноярске ожидается облачность и небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 16°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

Материалы по теме «Космос — это будущее!»: как устроен первый красноярский планетарий Секреты нового амбициозного проекта «Ньютон Парка»

В 14:00 красноярцев приглашают в Ньютон Парк на Космошоу (6+). Какая сила приводит в действие ракету? Какие опасности подстерегают космонавтов? Что будет, если на орбите в корабль врежется астероид? Все ответы гости шоу получат в ходе физических и химических экспериментов. А также узнают, где ещё, кроме Земли, в Солнечной системе могут обнаружить жизнь и с какими опасностями сталкиваются марсоходы.

В Доме кино покажут документальный фильм про восходящую звезду мирового кулинарного искусства Артура Овчинникова «Да, шеф!» (6+). «Кухонное закулисье», которое обычно недоступно взору посетителя: 12-14 часов у плиты, беспрерывные эксперименты и максимальная концентрация. В этом фильме показан весь путь блестящего повара из Саратова до Европейского финала самого престижном мирового конкурса. Начало сеанса в 17:30.

В 19:00 в Красноярском институте искусств начнется спектакль «Радикулит — это отнюдь не весело...» (18+).

В 19:30 всех желающих приглашают на Открытый микрофон, где выступят начинающие красноярские стендаперы (18+). Гостей ждут живой юмор, дружеская атмосфера и возможность попробовать себя в роли стендап-комика. Место действия: Harat`s Pub (Красной гвардии, 24).