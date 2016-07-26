В двух районах Красноярска массово отключились светофоры

В Советском и Центральном районах Красноярска массово вышли из строя светофорные объекты.

Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, речь идет о микрорайонах Покровка и Взлётка, однако конкретные перекрестки в ведомстве озвучить не смогли.

«Действительно, сегодня произошло массовое отключение светофоров. В настоящее время не работают 17 объектов. Большинство из них — в Покровке. Информация о случившемся передана в соответствующие службы. Сотрудники ГИБДД следят за ситуацией. На сложных перекрестках в случае необходимости полицейские будут регулировать движение вручную. Водителям рекомендуется руководствоваться знаками приоритета», — призвали в дорожной полиции.

Почему в городе отключились светофоры и когда их починят, не уточняется.