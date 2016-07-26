«Не хандри и не болей!»: жителей края ждут осенние скидки в «Губернских аптеках»

В 59 структурных подразделениях «Губернских аптек» в Красноярске и крае стартовала акция «Урожай здоровья». Покупателей ждут скидки до 50% на товары для красоты и здоровья.

«Холодная дождливая погода, короткий световой день, стрессы на работе — все это сказывается не только на самочувствии, но и настроении. Мы специально собрали „Урожай здоровья“ с хорошими скидками. Так у покупателей будет больше возможностей приобрести так необходимые в этот сезон витамины, лекарственные препараты, средства для поддержания иммунитета, лечебную косметику, а также медицинскую технику — ингаляторы, тонометры, массажеры и прочее. Ведь осень — чудесное время года, а не повод для простуд и грусти!», — рассказали в «Губернских аптеках».

В акции участвуют более 70 наименований товаров, которые поделены на пять групп. «Здоровый сон» — снотворные препараты, ортопедические подушки, увлажнители воздуха. «Жизненная энергия» — витамины для всей семьи, биологически активные добавки. «Красота» — лечебная косметика, витамины для кожи и волос, БАДы. «Крепкий иммунитет» — препараты для повышения иммунитета, пребиотики и пробиотики, сорбенты. «Внутренняя гармония» — успокоительные средства.

Акция пройдет с 11 сентября по 31 октября 2017 года. Ознакомиться с ассортиментом участвующих в акции товаров и узнать адреса «Губернских аптек» можно по телефону +7 (391) 2-911-555, а также на сайте.

ГПКК «Губернские аптеки» Адрес: 660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, 7. ОГРН 1042402957849, ЛО-24-02-001701 от 22.08.17 г.

Сведения об организаторе, порядке и сроках проведения акции можно узнать у фармацевта или по тел. 2911-555.