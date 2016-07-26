Дайджест Newslab.ru: Дорогой бензин и Мироненко в танке

В Красноярске снова подорожали все марки бензина. Если в конце лета популярный у водителей бензин АИ-92 на заправках этой сети продавали за 36,60 руб., то теперь он стоит 37,10 руб. Сколько стоят остальные марки — читайте в нашей новости.

«Мы нужны, чтобы пациенты выживали»: опасные будни санавиации В этом году свой 78-ой день рождения отмечает санитарная авиация Красноярского края. За эти годы «воздушная скорая помощь» пересела с самолетов По-2 на современные американские Cessna и делает около 2 тыс. вылетов ежегодно, спасая жизни более чем 4 тыс. жителям края.

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